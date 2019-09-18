Відділення «Ощадбанку», фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n126957-okupaciya-krymu-oschadbank-otrymav-vykonavchi-dokumenty-yaki-dozvolyat-styagnuty-z-rf.html

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«Ощадбанк» відповідно до ухвали Київського апеляційного суду отримав виконавчі документи, які дозволять на території України стягнути з Росії компенсацію збитки, завдані окупацією українського Криму.

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Про це повідомляє прес-служба банку.

Наразі банк здійснює процесуальні дії для відкриття відповідного виконавчого провадження.

Зазначається, що Міжнародний арбітраж 26 листопада 2018 року ухвалив рішення, яким оцінив завдані «Ощадбанку» збитки на суму 1,3 млрд дол. США. Також сума компенсації включає відсотки, які нараховуються щоденно до моменту виконання відповідного рішення.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд 17 липня цього року надав дозвіл на стягнення з Російської Федерації на користь «Ощадбанку» понад 1 млрд дол. як компенсацію збитків, завданих унаслідок анексії Криму. Також суд постановив стягнути з РФ відсотки, котрі нараховуються з 31 березня 2014 року та інші витрати у розмірі 3,87 млн дол. США.