Бронекатер ВМС України. Фото: Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n126956-zagorodnuk-rozpoviv-pro-plany-reformuvannya-vms-ukrayiny.html

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Андрій Загороднюк, міністр оборони України, наголошує на необхідності перебудовувати Військово-морські сили.

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Очільник оборонного відомства зазначає, що необхідно серйозно переглянути питання розвитку ВМС. За його словами, вже є нова концепція, що стосується розвитку українського флоту, але впровадження її в життя займе тривалий час. Про це Загороднюк заявив в інтерв’ю «Радіо Свободи».

У нас взагалі питання розвитку ВМС — це питання дуже серйозного перегляду. Тому що, як відомо, вийшла з Криму дуже невелика частина, деякі з них звільнилися після цього. І нам треба повністю перебудовувати ВМС, — зазначив Загороднюк.

Міністр зазначив, що розбудову флоту почнуть швидко, але на придбання кораблів та на розвиток інфраструктури потрібен буде час. Глава МОУ додав, що у питанні оснащення флоту Україна продовжить співпрацювати з закордонними партнерами. Наразі пріоритетом перебудови ВМС Загороднюк назвав розвиток інфраструктури та особового складу.

Нагадаємо, 23 серпня Верховна Рада 314 голосами підтримала кандидатуру Андрія Загороднюка на посаду міністра оборони України. Свого часу він очолював проектний офіс реформ при Міноборони.