Запізнилася на виступ: депутат від «Слуги народу» Красносільська невчасно відійшла на кавуhttps://racurs.ua/ua/n126955-zapiznylasya-na-vystup-deputat-vid-slugy-narodu-krasnosilska-nevchasno-vidiyshla-na-kavu.htmlРакурс
Депутат фракції «Слуга народу» Анастасія Красносільська запізнилася на власний виступ, бо невчасно відійшла на каву.
Красносільська уранці 18 вересня мала доповідати з трибуни парламенту зміни до закону «Про Вищий антикорупційний суд». Парламент мав намір ухвалити його в цілому.
Спікер Дмитро Разумков надав слово голові комітету з питань антикорупційної політики у Верховній Раді Красносільській, але її в залі не виявилося.
Спікер декілька разів повторив прохання і попросив колег запросити Красносільську до зали. Нардепа відшукали і вона майже підтюпцем дісталася трибуни.
Красносільська розпочала виступ із вибачення, але говорила із задишкою.
Анастасіє Олегівно, думаю, що каву можна випити і під час перерви, — прокоментував запізнення нардепа спікер.
35-річна Анастасія Красносільська — експерт з питань боротьби із корупцією, судової та правоохоронної реформ. Вона є членом Національної ради з питань антикорупційної політики. Була одним із лідерів кампанії по створенню в Україні Вищого антикорупційного суду.
З 2016 по 2019 роки була керівником адвокаційних програм Центру протидії корупції. З 10 червня 2019 року — член делегації України в Групі держав Ради Європи проти корупції.
Красносільська була № 8 у списку «Слуги народу», вона член Комісії з питань правової реформи.