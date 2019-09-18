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Курйози в Раді: депутат від "Слуги народу" Красносільська запізнилася на виступ, бо відійшла на каву, фото — скріншот

Запізнилася на виступ: депутат від «Слуги народу» Красносільська невчасно відійшла на каву

18 вер 2019, 13:14
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Депутат фракції «Слуга народу» Анастасія Красносільська запізнилася на власний виступ, бо невчасно відійшла на каву.

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Красносільська уранці 18 вересня мала доповідати з трибуни парламенту зміни до закону «Про Вищий антикорупційний суд». Парламент мав намір ухвалити його в цілому.

Спікер Дмитро Разумков надав слово голові комітету з питань антикорупційної політики у Верховній Раді Красносільській, але її в залі не виявилося.

Спікер декілька разів повторив прохання і попросив колег запросити Красносільську до зали. Нардепа відшукали і вона майже підтюпцем дісталася трибуни.

Красносільська розпочала виступ із вибачення, але говорила із задишкою.

Анастасіє Олегівно, думаю, що каву можна випити і під час перерви, — прокоментував запізнення нардепа спікер.

35-річна Анастасія Красносільська — експерт з питань боротьби із корупцією, судової та правоохоронної реформ. Вона є членом Національної ради з питань антикорупційної політики. Була одним із лідерів кампанії по створенню в Україні Вищого антикорупційного суду.

З 2016 по 2019 роки була керівником адвокаційних програм Центру протидії корупції. З 10 червня 2019 року — член делегації України в Групі держав Ради Європи проти корупції.

Красносільська була № 8 у списку «Слуги народу», вона член Комісії з питань правової реформи.

Джерело: Ракурс


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