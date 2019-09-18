Антикорупційний суд: Рада розвантажила ВАКС, який розглядатиме корупційні справи топ-чиновників, фото — "Слово і діло"

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Верховна Рада України 18 вересня у другому читанні ухвалила президентський проект закону № 1025 про внесення змін до закону про Вищий антикорупційний суд (щодо початку роботи суду).

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За ухвалення закону в цілому проголосували 323 нардепи.

Підсудність ВАКС тепер поширюється на кримінальні провадження, відомості за якими було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із дня початку роботи суду, а також до дня початку роботи ВАКС, якщо досудове розслідування здійснюється або здійснювало НАБУ та завершено прокурорами САП.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, що чинна редакція перехідних положень закону про ВАКС могла спричинити перевантаженість Антикорупційного суду, оскільки йому передавалися б кримінальні провадження, які розглядають інші суди.

Тому ВАКС у такому випадку мав би розглядати тисячі кримінальних проваджень, які не стосуються топ-корупції, а також проваджень, у яких закінчилися терміни давності.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив у раді, що ВАКС отримав би понад 3 тис. справ і паралізувало б роботу суду. Станом на 5 вересня, коли суд почав роботу, тільки 5% справ, які мав би отримати суд, раніше розслідувало НАБУ, і вони стосувалися корупції серед топ-чиновників.

Рада 10 вересня ухвалила цей законопроект у першому читанні і доопрацювала до другого читання. Зокрема, текст розділу XІ «Перехідні положення» Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» доповнили пунктом 202, у якому, зокрема, сказано: «Підсудність Вищого антикорупційного суду, передбачена цим Кодексом як суду першої інстанції, суду апеляційної інстанції та слідчих суддів поширюється на кримінальні провадження, відомості за якими про кримінальне правопорушення в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені: 1) з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду; 2) до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, якщо досудове розслідування здійснюється або здійснювалося Національним антикорупційним бюро України та закінчено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».