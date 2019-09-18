Антикоррупционный суд: Рада разгрузила ВАКС, который будет рассматривать коррупционные дела топ-чиновников, фото — "Слово і діло"

https://racurs.ua/n126940-rada-razgruzila-antikorrupcionnyy-sud-vaks-budet-rassmatrivat-korrupcionnye-dela-top-chinovnikov.html

Ракурс

Верховная Рада Украины 18 сентября во втором чтении приняла президентский проект закона № 1025 о внесении изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде (о начале работы суда).

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За принятие закона в целом проголосовали 323 нардепы.

Подсудность ВАКС теперь распространяется на уголовные производства, сведения по которым были внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы суда, а также до дня начала работы ВАКС, если досудебное расследование осуществляется либо осуществляло НАБУ и завершено прокурорами САП.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующая редакция переходных положений закона о ВАКС могла привести к перегруженности Антикоррупционного суда, поскольку ему передавались бы уголовные производства, которые рассматривают другие суды.

Поэтому ВАКС в таком случае должен был бы рассматривать тысячи уголовных производств, не относящиеся к топ-коррупции, а также производства, в которых истекли сроки давности.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил в Раде, что ВАКС получил бы более 3 тыс. дел и это парализовало бы работу суда. По состоянию на 5 сентября, когда суд начал работу, только 5% дел, которые должен был получить суд, ранее расследовало НАБУ, и они касались коррупции среди топ-чиновников.

Рада 10 сентября приняла этот законопроект в первом чтении и доработала ко второму чтению. В частности, текст раздела X и «Переходные положения» Закона Украины «О Высшем антикоррупционный суд» дополнили пунктом 202, в котором, в частности, сказано: «Подсудность Высшего антикоррупционного суда, предусмотренная настоящим Кодексом в качестве суда первой инстанции, суда апелляционной инстанции и следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения по которым об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований внесены: 1) со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда, 2) до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда, если досудебное расследовани осуществляется или осуществлялось Национальным антикоррупционным бюро Украины и закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры».