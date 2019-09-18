Курьезы в Раде: депутат от "Слуги народа" Красносельская опоздала на выступление, потому что отошла на кофе, фото — скриншот

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Депутат фракции «Слуга народа» Анастасия Красносельская опоздала на собственное выступление, потому что не вовремя отошла на кофе.

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Красносельская утром 18 сентября должна была докладывать с трибуны парламента изменения в закон «О Высшем антикоррупционном суде». Парламент намерен принять его в целом.

Спикер Дмитрий Разумков предоставил слово председателю комитета по вопросам антикоррупционной политики в Верховной Раде Красносельской, но ее в зале не оказалось.

Спикер несколько раз повторил просьбу и попросил коллег пригласить Красносельскую в зал. Нардепа нашли и она почти трусцой добежала к трибуне.

Красносельская начала выступление с извинения, но говорила с одышкой.

Анастасия Олеговна, думаю, что кофе можно выпить и во время перерыва, — прокомментировал опоздание нардепа спикер.

35-летняя Анастасия Красносельская — эксперт по вопросам борьбы с коррупцией, судебной и правоохранительной реформам. Она является членом Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Была одним из лидеров кампании по созданию в Украине Высшего антикоррупционного суда.

С 2016 по 2019 годы была руководителем адвокационных программ Центра противодействия коррупции. С 10 июня 2019 года — член делегации Украины в Группе государств Совета Европы против коррупции.

Красносельская была № 8 в списке «Слуги народа», она член Комиссии по вопросам правовой реформы.