Новости Украины

Гонтарева назвала "пирамидой" "ПриватБанк" в собственности Коломойского. Фото: Хвиля

https://racurs.ua/n126954-gontareva-nazvala-piramidoy-privatbank-v-sobstvennosti-kolomoyskogo.html

Ракурс

Валерия Гонтарева, экс-глава Национального банка Украины, рассказала о национализации «ПриватБанка», владельцем которого был бизнесмен Игорь Коломойский. По ее словам, перед началом данного процесса в банке не было активов.

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Гонтарева подчеркнула, что бывшие владельцы банка не пытались с ней договориться по программе рекапитализации. В интервью изданию LB.ua она отметила, что данный процесс был одинаковым для всех.

Также Гонтарева сказала, что банк в собственности Коломойского представлял собой «пирамиду».

Не было активов вообще. Это была «пирамида». А теперь в новом интервью он рассказывает, что Гонтарева — мессия, которая вошла в сговор с американцами и решила убить олигархов, — сказала она.

Гонтарева отметила, что решение о национализации «ПриватБанка» может быть отменено по решению суда. Она считает, что Коломойскому не составит труда выиграть такой суд.

По ее словам, если национализация будет признана недействительной, то произойдет восстановление нарушенных имущественных прав. В таком случае государство забирает 155 млрд грн, а на этом месте «образуется дыра», сказала Гонтарева.

Напомним, что Гонтарева считает бизнесмена Коломойского заказчиком нападений на нее и на ее родственников.