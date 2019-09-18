Солнечные батареи научили заряжаться от обычной лампы. Фото: DT.ua

https://racurs.ua/n126953-uchenye-razrabotali-solnechnye-batarei-dlya-pomescheniy.html

Ракурс

Солнечные батареи, которые можно использовать в помещении, разработала группа ученых из Швеции и Китая.

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Новому типу фотоэлементов достаточно света обычной лампы для того, чтобы обеспечить электричеством различные устройства внутри помещения. Новые устройства построены на базе органических элементов, чем и отличаются от кремниевых батарей. Об этом 18 сентября сообщает 4pda со ссылкой на newatlas.com

Изобретатели утверждают, что новые солнечные батареи тоньше, легче и дешевле в производстве. Кроме этого, этим панелям не нужна солнечная погода. Исследователи представили два типоразмера фотоэлементов площадью 1 см2 и 4 см2. При освещенности от 200 до 1000 кд/м2 (максимальное значение соответствует хмурому дню) коэффициент полезного действия первой панели составил 26,1%, второй — 23%. Среднее выходное напряжение в течение 1 тыс. час. испытаний составило более 1 В.

Отмечается, что эти батареи смогут пригодиться владельцам «умного дома». Эти панели могут решить проблему подзарядки целого ряда устройств независимо от погоды и графика электроснабжения здания.

Напомним, власти Калифорнии приняли закон, который обязал строителей оснащать новые дома солнечными батареями. С 2020 года застройщики должны будут возводить жилые сооружения, снабженные системой питания от энергии Солнца.