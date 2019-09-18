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Оползень произошел на пляже под Одессой — видео чрезвычайной ситуации, скриншот

На пляже под Одессой произошел оползень — видео чрезвычайной ситуации

18 сен 2019, 12:36
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На берегу моря под Одессой произошел оползень. Чрезвычайная ситуация произошла 17 сентября — упала часть прибрежного склона, которая едва не придавила отдыхающих на пляже.

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Как говорится в описании видео, которое выложили в сеть, случай произошел на берегу моря в районе села Санжейка Овидиопольского района.

В момент обрушения под склоном ехала группа людей на багги. К счастью, обошлось без жертв — автомобиль, который ехал впереди, окутало облаком пыли.

В октябре прошлого года в Санжейке также произошел масштабный оползень. В море обрушился участок земли длиной в 300 м. Сообщалось также, что часть склона могла упасть в любой момент.

В июле этого года оползень произошел в Киевском районе Одессы. Площадь оползня, который зафиксировали между центральным пляжем и пансионатом «Борей», составила 150 кв. м.

Источник: Ракурс


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