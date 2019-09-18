Оползень произошел на пляже под Одессой — видео чрезвычайной ситуации, скриншот

https://racurs.ua/n126952-na-plyaje-pod-odessoy-proizoshel-opolzen-video-chrezvychaynoy-situacii.html

Ракурс

На берегу моря под Одессой произошел оползень. Чрезвычайная ситуация произошла 17 сентября — упала часть прибрежного склона, которая едва не придавила отдыхающих на пляже.

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Как говорится в описании видео, которое выложили в сеть, случай произошел на берегу моря в районе села Санжейка Овидиопольского района.

В момент обрушения под склоном ехала группа людей на багги. К счастью, обошлось без жертв — автомобиль, который ехал впереди, окутало облаком пыли.

В октябре прошлого года в Санжейке также произошел масштабный оползень. В море обрушился участок земли длиной в 300 м. Сообщалось также, что часть склона могла упасть в любой момент.

В июле этого года оползень произошел в Киевском районе Одессы. Площадь оползня, который зафиксировали между центральным пляжем и пансионатом «Борей», составила 150 кв. м.