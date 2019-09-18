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Зсув ґрунту стався під Одесою — відео надзвичайної ситуації, скріншот

На пляжі під Одесою стався зсув ґрунту — відео надзвичайної ситуації

18 вер 2019, 12:36
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На березі моря під Одесою стався зсув ґрунту. Надзвичайна ситуація сталася 17 вересня — впала частина прибережного схилу, яка ледь не придавила відпочивальників на пляжі.

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Як йдеться в описі відео, яке виклали в мережу, випадок стався на березі моря в районі села Санжейка Овідіопольського району.

У момент обвалення під схилом їхала група людей на баггі. На щастя, обійшлося без жертв — автомобіль, який їхав попереду, огорнуло хмарою пилу.

У жовтні минулого року у Санжейці також стався масштабний зсув ґрунту. У море обвалилася ділянка землі довжиною в 300 м. Повідомлялося, що частина схилу могла впасти у будь-який момент.

У липні цього року зсув ґрунту стався у Київському районі Одеси. Площа зсуву, який зафіксували між центральним пляжем та пансіонатом «Борей», становила 150 кв. м.

Джерело: Ракурс


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