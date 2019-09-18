Сонячні батареї навчили заряджатися від звичайної лампи. Фото: DT.ua

https://racurs.ua/ua/n126953-vcheni-rozrobyly-sonyachni-batareyi-dlya-prymischen.html

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Сонячні батареї, які можна використовувати в приміщенні, розробила група вчених зі Швеції та Китаю.

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Новому типу фотоелементів достатньо світла звичайної лампи для того, щоб забезпечити електрикою різні пристрої всередині приміщення. Нові пристрої побудовані на базі органічних елементів, чим і відрізняються від кремнієвих батарей. Про це 18 вересня повідомляє 4pda із посиланням на newatlas.com

Винахідники стверджують, що нові сонячні батареї тонші, легші та дешевші у виробництві. Крім цього, цим панелям не потрібна сонячна погода. Дослідники представили два типорозміри фотоелементів-площею 1 см2 та 4 см2. При освітленості від 200 до 1000 кд/ м2 (максимальне значення відповідає похмурому дню) коефіцієнт корисної дії першої панелі склав 26,1%, другої — 23%. Середня вихідна напруга протягом 1 тис. год. випробувань склала більше 1 В.

Зазначається, що ці батареї зможуть стати у нагоді власникам «розумного будинку». Ці панелі можуть вирішити проблему підзарядки цілої низки пристроїв незалежно від погоди та графіку електропостачання будівлі.

Нагадаємо, влада Каліфорнії ухвалила закон, який зобов’язав будівельників оснащувати нові будинки сонячними батареями. З 2020 року забудовники повинні будуть зводити житлові споруди, забезпечені системою живлення від енергії Сонця.