Новини України

Гонтарева назвала "пірамідою" "ПриватБанк" у власності Коломойського. Фото: Хвиля

https://racurs.ua/ua/n126954-gontareva-nazvala-piramidou-pryvatbank-u-vlasnosti-kolomoyskogo.html

Ракурс

Валерія Гонтарева, екс-глава Національного банку України, розповіла про націоналізацію «ПриватБанку», власником якого був бізнесмен Ігор Коломойський. За її словами, перед початком даного процесу в банку не було активів.

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Гонтарева сказала, що колишні власники банку не намагалися з нею домовитися по програмі рекапіталізації. В інтерв’ю виданню LB.ua вона зазначила, що даний процес був однаковим для всіх.

Також Гонтарева сказала, що банк у власності Коломойського являв собою «піраміду».

Не було активів взагалі. Це була «піраміда». А тепер в новому інтерв’ю він розповідає, що Гонтарева — месія, яка увійшла в змову з американцями і вирішила вбити олігархів, — сказала вона.

Гонтарева зазначила, що рішення про націоналізацію «ПриватБанку» може бути скасоване за рішенням суду. Вона вважає, що Коломойському не складе труднощів виграти такий суд.

За її словами, якщо націоналізація буде визнана недійсною, то відбудеться відновлення порушених майнових прав. В такому випадку держава забирає 155 млрд грн, а на цьому місці «утворюється діра», сказала Гонтарева.

Нагадаємо, що Гонтарева вважає бізнесмена Коломойського замовником нападів на неї і на її родичів.