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Бронекатер ВМС Украины. Фото: Минобороны Украины

Загороднюк рассказал о планах реформирования ВМС Украины

18 сен 2019, 13:25
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Андрей Загороднюк, министр обороны Украины, заявил о необходимости перестраивать Военно-морские силы.

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Глава оборонного ведомства отмечает, что необходимо серьезно пересмотреть вопросы развития ВМС. По его словам, уже есть новая концепция, что касается развития украинского флота, но внедрение ее в жизнь займет длительное время. Об этом Загороднюк заявил в интервью «Радіо Свободи».

У нас вообще вопрос развития ВМС — это вопрос очень серьезного пересмотра. Потому что, как известно, вышла из Крыма очень небольшая часть, некоторые из них уволились после этого. И нам надо полностью перестраивать ВМС, — отметил Загороднюк.

Министр отметил, что развитие флота начнут быстро, но на приобретение кораблей и на развитие инфраструктуры потребуется время. Глава Минобороны добавил, что в вопросе оснащения флота Украина продолжит сотрудничать с зарубежными партнерами. Сейчас приоритетом перестройки ВМС Загороднюк назвал развитие инфраструктуры и личного состава.

Напомним, 23 августа Верховная Рада 314 голосами поддержала кандидатуру Андрея Загороднюка на должность министра обороны Украины. В свое время он возглавлял проектный офис реформ при Минобороны.


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