Отделение «Ощадбанка», фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n126957-okkupaciya-kryma-oschadbank-poluchil-ispolnitelnye-dokumenty-kotorye-pozvolyat-vzyskat-s-rf.html

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«Ощадбанк» в соответствии с постановлением Киевского апелляционного суда получил исполнительные документы, которые позволят на территории Украины взыскать с России компенсацию ущерб, причененные оккупацией украинского Крыма.

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Об этом сообщает пресс-служба банка.

Сейчас банк осуществляет процессуальные действия для открытия соответствующего исполнительного производства.

Отмечается, что Международный арбитраж от 26 ноября 2018 года вынес решение, которым оценил причененный «Ощадбанку» ущерб на сумму 1,3 млрд долл. США. Также сумма компенсации включает проценты, которые начисляются ежедневно до момента исполнения соответствующего решения.

Напомним, Киевский апелляционный суд 17 июля этого года предоставил разрешение на взыскание с Российской Федерации в пользу «Ощадбанка» более 1 млрд долл. в качестве компенсации убытков, нанесенных в результате аннексии Крыма. Также суд постановил взыскать с РФ проценты, которые начисляются с 31 марта 2014 года и другие расходы в размере 3,87 млн долл. США.