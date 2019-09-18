Правительство приняло анбандлинг-план «Нафтогаза», фото: marker.ua

https://racurs.ua/n126960-kabmin-prinyal-plan-anbandlinga-dlya-nak-naftogaz-ukrainy.html

Ракурс

Кабинет министров Украины принял анбандлинг-план для НАК «Нафтогаз Украины».

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Об этом в своем Твиттере сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Кабинет Министров Украины утвердил план анбандлинга НАК «Нафтогаз», — отметил Гончарук.

Анбилдинг предусматривает отделение оператора газотранспортной системы и полную его независимость от «Нафтогаза» и других производителей и поставщиков газа.

Министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель во время сегодняшнего брифинга заявил, что анбилдинг планируется завершить до конца этого года, сообщает агентство «РБК-Украина».

По его словам, сегодня был обновлен план анбилдинга, в него включены четкие сроки и ответственность сторон. Оржель заметил, что компромиссное решение по этому вопросу было подготовлено в течение последних двух недель.

У нас есть все возможности, чтобы до конца года принять все решения для обеспечения отделения оператора ГТС, чтобы он мог работать, как того требует европейское законодательство, — отметил Оржель.

Напомним, вчера в «Нафтогазе» сообщили, что Украина накануне отопительного сезона уже полностью обеспечена газом. Запасы газа в хранилищах составляют 19,5 млрд куб. м, всего на зиму нужно 20 млрд куб. м.