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Правительство приняло анбандлинг-план «Нафтогаза», фото: marker.ua

Кабмин принял план анбандлинга для НАК «Нафтогаз Украины»

18 сен 2019, 13:59
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Кабинет министров Украины принял анбандлинг-план для НАК «Нафтогаз Украины».

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Об этом в своем Твиттере сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Кабинет Министров Украины утвердил план анбандлинга НАК «Нафтогаз», — отметил Гончарук.

Анбилдинг предусматривает отделение оператора газотранспортной системы и полную его независимость от «Нафтогаза» и других производителей и поставщиков газа.

Министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель во время сегодняшнего брифинга заявил, что анбилдинг планируется завершить до конца этого года, сообщает агентство «РБК-Украина».

По его словам, сегодня был обновлен план анбилдинга, в него включены четкие сроки и ответственность сторон. Оржель заметил, что компромиссное решение по этому вопросу было подготовлено в течение последних двух недель.

У нас есть все возможности, чтобы до конца года принять все решения для обеспечения отделения оператора ГТС, чтобы он мог работать, как того требует европейское законодательство, — отметил Оржель.

Напомним, вчера в «Нафтогазе» сообщили, что Украина накануне отопительного сезона уже полностью обеспечена газом. Запасы газа в хранилищах составляют 19,5 млрд куб. м, всего на зиму нужно 20 млрд куб. м.


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