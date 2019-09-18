Вырубка лесов в Украине.

https://racurs.ua/n126961-kontrabandnyy-les-iz-ukrainy-v-evrosouze-prevraschaut-v-ugol-vsemirnyy-fond-prirody.html

Ракурс

Украинская древесина, которая нелегально попадает в Европейский Союз, становится древесным углем.

Loading...

Официальные данные свидетельствуют, что около 22% древесного угля для гриля, который импортирует Европейский Союз, родом из Украины. Едва ли не основным покупателем древесного угля из Украины является Польша. При этом эта страна является крупнейшим поставщиком угля-гриль в Германию, а украинского продукта на рынке лишь 12%. Об этом заявил ведущий консультант по вопросам лесной политики «Всемирного фонда природы» в Германии Йоханнес Захнен на семинаре по противодействию лесной преступности в Киеве, 18 сентября сообщает «Радіо Свобода».

По его информации, проверки угля разных производителей, выявили нарушения в 86% случаев, в частности — неправильно указаны содержание и страна происхождения, или есть признаки того, что древесина для угля срублена нелегально. Захнен отмечает, что Украина почти вдвое нарастила экспорт древесного угля от момента запрета импорта леса-кругляка из Украины.

Представитель Всемирного фонда природы предложил использовать для борьбы с контрабандой леса спутниковое наблюдение, радиометки на древесине, анализировать ее ДНК, определять сорт древесины поисковыми собаками.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обязал 15 предприятий Министерства обороны Украины до 1 ноября этого года создать электронный учет древесины.