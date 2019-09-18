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Вырубка лесов в Украине.

Контрабандный лес из Украины в Евросоюзе превращают в уголь — Всемирный фонд природы

18 сен 2019, 14:04
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Украинская древесина, которая нелегально попадает в Европейский Союз, становится древесным углем.

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Официальные данные свидетельствуют, что около 22% древесного угля для гриля, который импортирует Европейский Союз, родом из Украины. Едва ли не основным покупателем древесного угля из Украины является Польша. При этом эта страна является крупнейшим поставщиком угля-гриль в Германию, а украинского продукта на рынке лишь 12%. Об этом заявил ведущий консультант по вопросам лесной политики «Всемирного фонда природы» в Германии Йоханнес Захнен на семинаре по противодействию лесной преступности в Киеве, 18 сентября сообщает «Радіо Свобода».

По его информации, проверки угля разных производителей, выявили нарушения в 86% случаев, в частности — неправильно указаны содержание и страна происхождения, или есть признаки того, что древесина для угля срублена нелегально. Захнен отмечает, что Украина почти вдвое нарастила экспорт древесного угля от момента запрета импорта леса-кругляка из Украины.

Представитель Всемирного фонда природы предложил использовать для борьбы с контрабандой леса спутниковое наблюдение, радиометки на древесине, анализировать ее ДНК, определять сорт древесины поисковыми собаками.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обязал 15 предприятий Министерства обороны Украины до 1 ноября этого года создать электронный учет древесины.


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