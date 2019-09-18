Власти Индии запрещают электронные сигареты, фото: Vaping360

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Правительство Индии приняло решение запретить электронные сигареты.

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Об этом сегодня заявила министр финансов Индии Нирмала Ситараман, сообщает издание Hindustan Times.

Это означает, что производство, импорт/экспорт, транспортировка, продажа, распространение, хранение и реклама, связанные с электронными сигаретами, запрещены, — отметила Ситараман.

В конце августа соответствующую инициативу выдвинуло Министерство здравоохранения Индии, заявив, что это нужно для того, чтобы электронные сигареты не стали «эпидемией» среди детей и молодежи.

Отмечается, что соответствующее решение еще должен поддержать парламент страны.

По количеству курильщиков — 106 млн человек, Индия занимает второе место в мире после Китая. Ежегодно в стране из-за болезней, связанных с табаком, умирают более 0,9 млн человек.

Ранее власти 16 из 29 штатов и семи административных территорий Индииуже ввели запрет на электронные сигареты.

Напомним, в конце августа этого года стало известно, что житель американского штата Иллинойс умер от неизвестной болезни, спровоцированной электронными сигаретами.