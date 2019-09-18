Новости Украины

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Под зданием Офиса президента в Киеве произошли стычки митингующих с полицией. Фото: 24 канал

Под зданием Офиса президента в Киеве произошли стычки митингующих с полицией (ВИДЕО)

18 сен 2019, 15:22
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Столкновения под Офисом президента Украины в Киеве произошли сегодня, 18 сентября. Здесь конфликт возник между правоохранителями и протестующими инвесторами в строительство.

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Митингующие вышли на акцию с самого утра. Они требуют от президента Владимира Зеленского разобраться с нечестными застройщиками, которые не достроили их дома. Об этом заявила заместитель руководителя отдела коммуникации полиции Киева Яны Семенюк, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По ее информации, также митингующие собирались под стенами Верховной Рады, но потом пришли на Банковую.

Журналист Павел Коробчук опубликовал в Facebook видео с места событий. Он написал, что столкновения произошли, когда инвесторы хотели зайти в здание. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, что 16 сентября палатки под Офисом президента в Киеве установили участники войны на Донбассе, которые одновременно считаются внутренними переселенцами.

Источник: Ракурс


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