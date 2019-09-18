Новини України

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Під будівлею Офісу президента в Києві відбулися сутички мітингувальників з поліцією. Фото: 24 канал

Під будівлею Офісу президента в Києві відбулися сутички мітингувальників з поліцією (ВІДЕО)

18 вер 2019, 15:22
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Зіткнення під Офісом президента України в Києві відбулися сьогодні, 18 вересня. Тут конфлікт виник між правоохоронцями і протестуючими інвесторами в будівництво.

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Мітингувальники вийшли на акцію з самого ранку. Вони вимагають від президента Володимира Зеленського розібратися з нечесними забудовниками, які не добудували їх будинки. Про це заявила заступник керівника відділу комунікації поліції Києва Яни Семенюк, повідомили в прес-службі поліції Києва.

За її інформацією, також мітингувальники збиралися під стінами Верховної Ради, але потім прийшли на Банкову.

Журналіст Павло Коробчук опублікував у Facebook відео з місця подій. Він написав, що зіткнення відбулися, коли інвестори хотіли зайти в будівлю. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що 16 вересня намети під Офісом президента в Києві встановили учасники війни на Донбасі, які одночасно вважаються внутрішніми переселенцями.

Джерело: Ракурс


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