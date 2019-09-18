"Динамо" — "Мальме": букмекери дали прогноз на матч Ліги Європи. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n126966-dynamo-malme-bukmekery-daly-prognoz-na-match-ligy-ievropy.html

Ракурс

Київське «Динамо» починає шлях в Лізі Європи матчем зі шведським «Мальме». Зустріч пройде завтра, 19 вересня, на київському «НСК Олімпійський».

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На думку букмекерів, фаворитом протистояння в Києві є домашня команда. На перемогу віце-чемпіона країни пропонується коефіцієнт 1,80. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 3,70, а перемогу гостей букмекери оцінили котируванням 4,70.

«Динамо» починало свій шлях в єврокубках в цьому сезоні з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилося бельгійському «Брюгге».

У Лізі Європи київський колектив грає в одній групі зі шведським «Мальме», датським «Копенгагеном» і швейцарським «Лугано».

Нагадаємо, що сьогодні свій матч в Лізі чемпіонів проведе «Шахтар». «Ракурс» повідомляв, де можна подивитися пряму трансляцію протистояння «гірників» з «Манчестер Сіті».