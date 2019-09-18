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Ракурс
"Динамо" — "Мальме": букмекеры дали прогноз на матч Лиги Европы. Фото: 24 канал

«Динамо» — «Мальме»: букмекеры дали прогноз на матч Лиги Европы

18 сен 2019, 14:50
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Киевское «Динамо» начинает путь в Лиге Европы матчем со шведским «Мальме». Встреча пройдет завтра, 19 сентября, на киевском «НСК Олимпийский».

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По мнению букмекеров, фаворитом противостояния в Киеве является домашняя команда. На победу вице-чемпиона страны предлагается коэффициент 1,80. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,70, а победу гостей букмекеры оценили котировкой 4,70.

«Динамо» начинало свой путь в еврокубках в этом сезоне с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей уступило бельгийскому «Брюгге».

В Лиге Европы киевский коллектив играет в одной группе со шведским «Мальме», датским «Копенгагеном» и швейцарским «Лугано».

Напомним, что сегодня свой матч в Лиге чемпионов проведет «Шахтер». «Ракурс» сообщал, где можно посмотреть прямую трансляцию противостояния «горняков» с «Манчестер Сити».

Источник: Ракурс


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