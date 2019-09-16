Под Офисом президента в Киеве установили пять палаток. Фото: InfoResist

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Палатки под Офисом президента в Киеве установили участники войны на Донбассе, которые одновременно считаются внутренними переселенцами.

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В данный момент здесь установлены пять палаток. Сегодня об этом в Facebook написал глава «Общественного движения участников АТО и граждан с временно оккупированной территории» Вячеслав Серпокрылов.

Как отметил активист, участники акции протеста ожидают встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пока неизвестно, когда именно она состоится. Также ситуацию не комментируют и в Офисе президента.

В свою очередь Серпокрылов отметил, что участники митинга требуют от руководства страны начать финансирование постановления Кабинета министров об обеспечении жильем ветеранов АТО, которые были вынуждены оставить свои дома из-за войны на Донбассе. Этот проект постановления Кабмин одобрил в апреле прошлого года.

Напомним, что переселенцы в Украине будут лишены такого статуса спустя определенное время. Произойдет это после того, как они смогут реинтегрироваться в общество после переезда из оккупированных территорий. Об этом в начале сентября сказала новая глава Министерства по делам ветеранов и оккупированных территорий Оксана Коляда.​