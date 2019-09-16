Під Офісом президента в Києві встановили п'ять наметів. Фото: InfoResist

https://racurs.ua/ua/n126831-pid-ofisom-prezydenta-v-kyievi-vstanovyly-p-yat-nametiv-foto.html

Ракурс

Намети під Офісом президента в Києві встановили учасники війни на Донбасі, які одночасно вважаються внутрішніми переселенцями.

Loading...

На даний момент тут встановлено п’ять наметів. Сьогодні про це в Facebook написав голова «Громадського руху учасників АТО і громадян із тимчасово окупованої території» В’ячеслав Серпокрилов.

Як зазначив активіст, учасники акції протесту очікують зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Поки що невідомо, коли саме вона відбудеться. Також ситуацію не коментують і в Офісі президента.

У свою чергу Серпокрилов зазначив, що учасники мітингу вимагають від керівництва країни почати фінансування постанови Кабінету міністрів про забезпечення житлом ветеранів АТО, які були змушені залишити свої будинки через війну на Донбасі. Цей проект постанови Кабмін схвалив у квітні минулого року.

Нагадаємо, що переселенці в Україні будуть позбавлені такого статусу через певний час. Відбудеться це після того, як вони зможуть реінтегруватися в суспільство після переїзду з окупованих територій. Про це на початку вересня сказала нова очільниця Міністерства у справах ветеранів та окупованих територій Оксана Коляда.​