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Ракурс
Балух дає прес-конференцію у Києві, фото — Громадське

Балух дає прес-конференцію у Києві (ТРАНСЛЯЦІЯ)

16 вер 2019, 12:09
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Колишній політв’язень Кремля Володимир Балух у понеділок, 16 вересня, спілкується із представниками ЗМІ та громадськості. Український активіст вперше спілкується з медіа після повернення з Росії.

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Балух був серед тих 35 українських громадян, яких на початку вересня повернулися із тюрем та колоній РФ.

Минулого тижня із пресою поспілкувалися Олег Сенцов та Олександр Кольченко, Роман Сущенко та четверо моряків, яких Росія захопила торік у Керченській протоці.

Джерело: Ракурс


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