Засідання Пленуму Верховного суду, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n126829-robota-na-koshyk-chvert-postanov-zakarpatskogo-apelyaciynogo-sudu-skasovuietsya-vyschou-instanciieu.html

Ракурс

Касаційний цивільний суд Верховного суду скасував 25,4% постанов Закарпатського апеляційного суду та 20,7% постанов Дніпропетровського апеляційного суду.

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Відповідна інформація прозвучала сьогодні на Пленумі Верховного суду під час обговорення законопроекту № 1008 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування», повідомляє кореспондент «Ракурсу».

Зазначається, що в середньому цей показник становить 17,5%.

Касаційний цивільний суд Верховного суду запрацював в Україні в 2017 році в межах здійснюваної судової реформи. Він здійснює касаційне провадження у справах, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших прирівняних до них правовідносин. Всього до його складу входять 28 суддів. Очолює цей суд з 2017 року Борис Гулько.

Законопроект № 1008 був поданий до Верховної Ради 29 серпня. 12 вересня парламент голосами 238 народних обранців підтримав його в першому читанні.

Нагадаємо, голова Верховного суду Валентина Данішевська сьогодні заявила, що запропоноване законопроектом № 1008 скорочення суддів Верховного суду вдвічі нічим не обґрунтоване і не підтримується навіть його критиками. До того ж, на її думку, воно призведе до значного послаблення можливостей із захисту прав людей.