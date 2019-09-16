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Заседание Пленума Верховного суда, фото: «Ракурс»

Работа на корзину: четверть постановлений Закарпатского апелляционного суда отменяется вышестоящей инстанцией

16 сен 2019, 11:47
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Кассационный гражданский суд Верховного суда отменил 25,4% постановлений Закарпатского апелляционного суда и 20,7% постановлений Днепропетровского апелляционного суда.

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Соответствующая информация прозвучала сегодня на Пленуме Верховного суда во время обсуждения законопроекта № 1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления», сообщает корреспондент «Ракурса».

Отмечается, что в среднем этот показатель составляет 17,5%.

Кассационный гражданский суд Верховного суда заработал в Украине в 2017 году в рамках осуществляемой судебной реформы. Он осуществляет кассационное производство по делам, возникающим из гражданских, земельных, трудовых, семейных, жилищных и других приравненных к ним правоотношений. Всего в его состав входят 28 судей. Возглавляет этот суд с 2017 года Борис Гулько.

Законопроект № 1008 был подан в Верховную Раду 29 августа. 12 сентября парламент голосами 238 народных избранников поддержал его в первом чтении.

Напомним, главаВерховного суда Валентина Данишевская сегодня заявила, что предложенное законопроектом № 1008 сокращение судей Верховного суда вдвое ничем не обосновано и не поддерживается даже его критиками. К тому же, по ее мнению, оно приведет к значительному ослаблению возможностей по защите прав людей.

Источник: Ракурс


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