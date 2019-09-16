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ДТП в Харькове: женщина на кабриолете сбила четверых пешеходов. Фото: 24 канал

ДТП в Харькове: женщина на кабриолете сбила четверых пешеходов (ФОТО)

16 сен 2019, 11:37
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ДТП в Харькове произошло поздним вечером воскресенья. Здесь девушка за рулем кабриолета Audi сбила четверых пешеходов, все они с легкими телесными повреждениями доставлены в больницу.

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Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что за рулем автомобиля находилась 23-летняя девушка. На пешеходов она наехала на тротуаре, сообщает пресс-служба регионального управления Национальной полиции.

ДТП в Харькове: женщина на кабриолете сбила четверых пешеходов. Фото: Нацполиция

По предварительным данным, водитель иномарки не справилась с управлением. Травмы в результате наезда получили женщины 27, 32, 47 и 56 лет. Полицейские отмечают, что водитель была трезвой.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

ДТП в Харькове: женщина на кабриолете сбила четверых пешеходов. Фото: Нацполиция

Отметим, что инцидент произошел на улице Сумской, где в октябре 2017 года в результате столкновения двух автомобилей погибли шесть человек. История получила широкую огласку. Сейчас Елена Зайцев и Геннадий Дронов, которые управляли транспортными средствами, находятся в колониях.

Напомним, что Зайцева, приговоренная к 10 годам тюрьмы по делу о кровавом ДТП в Харькове, будет отбывать наказание в Покровском исправительном центре № 79 в Днепропетровской области.​

Источник: Ракурс


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