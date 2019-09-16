ДТП в Харкові: жінка на кабріолеті збила чотирьох пішоходів. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n126828-dtp-v-harkovi-jinka-na-kabrioleti-zbyla-chotyroh-pishohodiv-foto.html

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ДТП у Харкові сталася пізно ввечері в неділю. Тут дівчина за кермом кабріолета Audi збила чотирьох пішоходів, всі вони з легкими тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні.

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Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що за кермом автомобіля перебувала 23-річна дівчина. На пішоходів вона наїхала на тротуарі, повідомляє прес-служба регіонального управління Національної поліції.

За попередніми даними, водій іномарки не впоралася з керуванням. Травми унаслідок наїзду отримали жінки 27, 32, 47 і 56 років. Поліцейські зазначають, що водій була тверезою.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження відповідно ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що інцидент стався на вулиці Сумській, де в жовтні 2017 року внаслідок зіткнення двох автомобілів загинули шестеро осіб. Історія набула широкого розголосу. Зараз учасники ДТП Олена Зайцев і Геннадій Дронов, які керували транспортними засобами, отримали тривалі терміни і перебувають у колоніях.

Нагадаємо, що Зайцева, засуджена до 10 років в’язниці у справі про криваву ДТП у Харкові, буде відбувати покарання в Покровському виправному центрі № 79 у Дніпропетровській області.​