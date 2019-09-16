Балух дает пресс-конференцию в Киеве, фото — Громадське

https://racurs.ua/n126830-baluh-daet-press-konferenciu-v-kieve-translyaciya.html

Ракурс

Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух в понедельник, 16 сентября, общается с представителями СМИ и общественности. Украинский активист впервые общается с медиа после возвращении из России.

Loading...

Балух был среди тех 35 украинских граждан, которые в начале сентября вернулись из тюрем и колоний РФ.

На прошлой неделе с прессой пообщались Олег Сенцов и Александр Кольченко, Роман Сущенко и четверо моряков, которых Россия захватила в прошлом году в Керченском проливе.