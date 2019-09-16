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Балух дает пресс-конференцию в Киеве, фото — Громадське
Балух дает пресс-конференцию в Киеве (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n126830-baluh-daet-press-konferenciu-v-kieve-translyaciya.htmlРакурс
Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух в понедельник, 16 сентября, общается с представителями СМИ и общественности. Украинский активист впервые общается с медиа после возвращении из России.
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Балух был среди тех 35 украинских граждан, которые в начале сентября вернулись из тюрем и колоний РФ.
На прошлой неделе с прессой пообщались Олег Сенцов и Александр Кольченко, Роман Сущенко и четверо моряков, которых Россия захватила в прошлом году в Керченском проливе.
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