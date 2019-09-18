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Вбивство на АЗС. Фото: ГУ Нацполіції у Миколаївській області

У Миколаєві під час пограбування АЗС застрелили трьох осіб (ФОТО, ВІДЕО)

18 вер 2019, 15:29
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У Миколаєві на автозаправній станції застрелили трьох осіб. Тіла загиблих з вогнепальними пораненнями знайшли 18 вересня.

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Наразі поліція розслідує обставини загибелі трьох людей, тіла яких були знайдені на автозаправній станції. У місті ввели спеціальну поліцейську операцію «Сирена», а відомості про подію внесли до ЄРДР за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Миколаївській області.

На місці злочину наразі працюють спіробітники слідчо-оперативної групи Інгульського відділу поліції, слідчі, оперативники, криміналісти, кінолог зі службовим собакою та експерти.

Місцеве видання «Новости-N» повідомило, що тіла загиблих виявила дружина одного з працівників заправки, яка прийшла до чоловіка. Прийшовши на заправку і побачивши, що в касі нікого немає, вона увійшла в приміщення і побачила три тіла, що лежать в калюжах крові. Зазначається, що наразі правоохоронці відпрацьовують версію з пограбуванням.

Вбивство на АЗС. Фото: ГУ Нацполіції у Миколаївській області

Вбивство на АЗС. Фото: ГУ Нацполіції у Миколаївській області

Нагадаємо, 18 вересня в селищі Якимівка з автомата розстріляли 42-річного заступника голови Якимівської об'єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова. Його вбили біля будівлі селищної ради. Правоохоронці розглядають дві версії злочину, в Запорізькій області триває спецоперація.


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