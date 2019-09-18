Украина в ТКГ назвала свои условия относительно местных выборов на Донбассе. Фото: Joinfo

https://racurs.ua/n126988-ukraina-v-tkg-nazvala-svoi-usloviya-otnositelno-mestnyh-vyborov-na-donbasse.html

Ракурс

В Трехсторонней контактной группе Украина заявила, что не имеет принципиальных возражений по существу по так называемой формуле Штайнмайера, однако назвала свои условия относительно проведения местных выборов на Донбассе.

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Так, должно быть полное прекращение огня, вывод иностранных войск и техники с территории Украины, разведение сил вдоль всей линии соприкосновения, обеспечение мониторинга миссии ОБСЕ и работы Центризбиркома Украины, установление контроля над неподконтрольной Киеву участком границы с РФ и другие пункты Минских договоренностей. Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

Украина подтвердила готовность к разведению сел в Золотом и Петровском, однако Россия заблокировала определения даты проведения операции. Также есть прогресс по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц.

Стороны обсудили ход восстановления моста в Станице Луганской.

Как ранее сообщал «Ракурс», министр иностранных дел Вадим Пристайко прокомментировал реализацию т. н. формулы Штайнмайера и раскрыл детали договоренности между странами.