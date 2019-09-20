Олексій Белько під час інциденту на мості Метро, фото: UaPortal

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Ракурс

Дніпровський районний суд Києва обирав запобіжний захід колишньому учасникові Антитерористичної операції (АТО) на сході України 42-річному Олексію Бельку, котрий 18 вересня погрожував підірвати розташований у столиці міст Метро.

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Суд вирішив задовольнити подання прокуратури щодо тримання Белька під вартою строком на 60 діб. Також передбачена можливість внесення застави на суму 288 тис. 150 грн. Триматимуть Белька у Київському СІЗО. Апеляційна скарга на це рішення може бути подана впродовж п’яти днів.

Під час судового засідання Белько заявив, що не планував нікого підривати, й вибачився перед жителями столиці за вчинений ним проступок.

Я не заслужив на те, що зараз зі мною відбувається. Хотів лише жити та мати сім’ю. Правильно було б мене відпустити, дати нормальну роботу й дозволити нормально жити, — переконував Белько.

Нагадаємо, Белько у середу виїхав на міст Метро на автомобілі й погрожував його підірвати.

Цей інцидент призвів до утворення в столиці транспортного колапсу. Згодом його затримали, а під час допиту Белько зізнався, що вживав перед цим наркотики.