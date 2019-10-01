Новости Украины

Сенцов провел встречу с президентом Франции. Фото: Главком

https://racurs.ua/n127530-sencov-provel-vstrechu-s-prezidentom-francii-video.html

Ракурс

Олег Сенцов, украинский режиссер и бывший политзаключенный, провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава государства принимал бывшего узника Кремля в Страсбурге в кулуарах осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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Видео встречи обнародовал телеканал «UA Перший» на странице в социальной сети Facebook.

Во время начала общения Макрон спросил у Сенцова о том, продолжает ли он писать.

Да, естественно. Творческий путь — это еще одна моя дорога, я про нее не забываю, но сейчас это отодвинулось, — ответил на вопрос французского лидера украинский режиссер.

О чем дальше говорили Макрон и Сенцов — пока неизвестно. Встреча длилась около получаса, а после ее начала журналистов попросили покинуть зал.

Как известно, Франция активно поддерживала Сенцова, пока он был в заключении в РФ по сфабрикованному делу. В прошлом году городской совет Парижа присвоил режиссеру звание почетного гражданина французской столицы. Решение принималось единогласно.

Напомним, что Сенцов вернулся в Украину в начале сентября в рамках обмена с Российской Федерацией в формате «35 на 35».