Новини України

Сенцов провів зустріч з президентом Франції. Фото: Главком

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Ракурс

Олег Сенцов, український режисер і колишній політв’язень, провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Глава держави приймав колишнього в’язня Кремля в Страсбурзі в кулуарах осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

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Відео зустрічі оприлюднив телеканал «UA Перший» на сторінці в соціальній мережі Facebook.

Під час початку спілкування Макрон запитав у Сенцова про те, чи продовжує він писати.

Так, звісно. Творчий шлях — це ще одна моя дорога, я про неї не забуваю, але зараз це відсунулося, — відповів на питання французького лідера український режисер.

Про що далі говорили Макрон і Сенцов — поки невідомо. Зустріч тривала близько півгодини, а після її початку журналістів попросили покинути залу.

Як відомо, що Франція активно підтримувала Сенцова, поки він був в ув’язненні в РФ за сфабрикованою справою. Минулого року міська рада Парижа присвоїла режисерові звання почесного громадянина французької столиці. Рішення приймалося одноголосно.

Нагадаємо, що Сенцов повернувся в Україну на початку вересня в рамках обміну з Російською Федерацією у форматі «35 на 35».