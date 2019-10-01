Різанину в коледжі сталася у Фінляндії. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n127532-u-finlyandiyi-ozbroienyy-kyndjalom-cholovik-vlashtuvav-rizanynu-v-koledji-ie-zagyblyy-ta-poraneni.html

Ракурс

Різанину у Фінляндії 1 жовтня влаштував невідомий зловмисник. Внаслідок збройного інциденту одна особа загинула, ще 10 постраждали. Двоє з них перебувають у критичному стані.

Loading...

Напад стався близько 13.00 в коледжі Savo, який знаходиться в торговому центрі Herman. Очевидці розповіли, що чоловік, озброєний кинджалом, напав на людей. Поліція змушена була застосувати проти нападника зброю. Про це сьогодні повідомляє видання Helsinkitimes.

Поліція оточила місце події, ситуація контролюється силовиками. В торговому центрі розташовані тимчасові приміщення вищезгаданого училища, в яких навчаються студенти бізнес-відділення. Класи розташовані на першому та другому поверхах.

Причини та мотиви злочину наразі невідомі. Фінські правоохоронці проводять слідчі дії.

Нагадаємо, 29 вересня в Сполучених Штатах Америки стався черговий напад із застосуванням зброї. Невідомий влаштував різанину в торговельному центрі міста Гант-Веллі (штат Меріленд) й зумів поранити п’ятьох осіб. Поліція застрелила нападника.