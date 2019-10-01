Резня в колледже произошла в Финляндии. Фото: flickr.com

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Резню в Финляндии 1 октября устроил неизвестный злоумышленник. В результате вооруженного инцидента один человек погиб, еще 10 пострадали. Два человека находятся в критическом состоянии.

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Нападение произошло около 13.00 в колледже Savo, который находится в торговом центре Herman. Очевидцы рассказали, что мужчина, вооруженный кинжалом, напал на людей. Полиция вынуждена была применить против нападавшего оружие. Об этом сегодня сообщает издание Helsinkitimes.

Полиция оцепила место происшествия, ситуация контролируется силовиками. В торговом центре расположены временные помещения вышеуказанного училища, в которых учатся студенты бизнес-отделения. Классы расположены на первом и втором этажах.

Причины и мотивы преступления пока неизвестны. Финские правоохранители проводят следственные действия.

Напомним, 29 сентября в Соединенных Штатах Америки произошло очередное нападение с применением оружия. Неизвестный устроил резню в торговом центре города Хант-Вэлли (штат Мэриленд) и сумел ранить пять человек. Полиция застрелила нападавшего.