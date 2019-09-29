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Резня произошла в торговом центре города Хант-Вэлли. Фото: flickr.com

В США неизвестный устроил резню в торговом центре, есть раненые (ВИДЕО)

29 сен 2019, 08:41
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В Соединенных Штатах Америки произошло очередное нападение с применением оружия.

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Неизвестный устроил резню в торговом центре города Хант-Вэлли (штат Мэриленд). В результате инцидента ранены пять человек. Об этом 29 сентября сообщило издание The Baltimore Sun.

Всех раненых доставили в медицинское учреждение. Полицейские, прибывшие на место происшествия попытались задержать нападавшего, но тот не сдавался. Против злоумышленника применили табельное оружие, он погиб в результате огнестрельных ранений.

По данным полиции округа Балтимор, в результате нападения в торговом центре города Хант-Вэлли пять человек получили ножевые ранения, а подозреваемый погиб от пуль полицейских, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают правоохранители. Они осматривают окрестности, собирают записи с видеокамер. Устанавливается личность нападавшего и обстоятельства преступления.

Напомним, 31 августа во французском городе Виллербан неподалеку от Лиона неизвестный, вооруженный холодным оружием, напал на прохожих возле станции метро Laurent Bonnevay. В результате вооруженного инцидента один человек погиб, еще шесть получили ранения. Полиция впоследствии задержала злоумышленника.


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