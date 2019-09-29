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Ракурс
Перевозчики официально будут работать на админгранице с Крымом. Фото: Про Львов

Официальные перевозчики появятся на админгранице с оккупированным Крымом — министр

29 сен 2019, 08:11
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Пассажирские перевозки, которые будут работать легально, запустят на административной границе с аннексированным Россией Крымом.

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Перевозчики смогут официально работать после обустройства пропускных пунктов «Чонгар» и «Каланчак». Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью «Радіо Свобода».

КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала «Укрзализныця». Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится — КПВВ «Чонгар» и «Каланчак», — отметил чиновник.

На пунктах въезда-выезда также построят соответствующую сервисную часть для перевозчиков, появятся необходимые станции. Конкурсы на пассажирские перевозки будут проводить местные власти с участием Министерства инфраструктуры.

Напомним, летом в команде нового президента Украины Владимира Зеленского готовят проекты для перевозчиков, призванные помочь им работать «по-белому» и меньше платить взяток.

Источник: Ракурс


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