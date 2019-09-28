Хасиды прибыли в Умань. Фото: Уманский портал

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В Умани на улице Пушкина паломники-хасиды 29 сентября начнут праздновать Рош-га-Шан — Новый 5780 год по иудейскому календарю.

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Празднование продлится до вечера 1 октября. На улицах пока шумно. По состоянию на 12.00 в Умань прибыло 20 тыс. паломников, среди которых более 1 тыс. 600 детей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Черкасской области.

Публичный порядок и безопасность граждан в местах паломничества и компактного проживания паломников обеспечивают более 500 сотрудников полиции Украины и 20 израильских полицейских.

В полиции отметили, что в течение этой недели полиция зарегистрировала восемь уголовных правонарушений, которые были совершены на территории паломничества: кража, грабеж, незаконное обращение с оружием и незаконное хранение наркотических средств. Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в местах паломничества не было зафиксировано.

Как известно, в Умани похоронен цадик (праведник) Нахман, его могила — одна из самых почитаемых святынь и место паломничества для представителей так называемой брацлавской течения хасидизма. Все евреи, представляющие течение хасидизма, считают своим долгом побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле цадика Нахмана.

Напомним, 27 сентября в Умани Черкасской области из-за короткого замыкания на подстанции полностью без электроснабжения остался район, где проживают паломники-хасиды, которые прибыли в город на празднование иудейского Нового года Рош-Га-Шана.