В Умани без света остался район, где проживают паломники-хасиды (ФОТО)

Микрорайон «Пушкинский» остался без электроснабжения, фото: ГСЧС

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В Умани (Черкасская область) из-за короткого замыкания на подстанции полностью без электроснабжения остался район, где проживают паломники-хасиды, которые прибыли в город на празднование иудейского Нового года Рош-га-Шана.

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Об этом сообщает пресс-служба Управления ГСЧС Украины в Черкасской области.

В результате инцидента погибших и пострадавших нет, проводятся работы по восстановлению электроснабжения.

Рош-га-Шана хасиды будут отмечать в ночь с 29 на 30 сентября. Для них наступит юбилейный 5780 год.

По информации ГСЧС, по состоянию на утро сегодняшнего дня в город прибыли почти 17 тыс. паломников из шести стран мира.

В связи с массовыми мероприятиями в город прибыл сводный отряд полицейских, в который входят более 550 правоохранителей из 12 областей Украины.

Также в Умань прибыли 20 полицейских из Израиля, чтобы нести службу совместно с украинскими правоохранителями в местах компактного проживания и паломничества хасидов.

Напомним, в 2017 году в результате конфликта между двумя паломниками 42-летний гражданин Израиля получил ножевое ранение.