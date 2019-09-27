Во время обысков, фото: Национальная полиция

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Стали известны подробности сегодняшних обысков, проведенных оккупантами в городе Судак у председателя регионального Меджлиса Ильвера Аметова.

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Адвокат Назим Шейхмамбетов в коментарии Фейсбук сообщеставу «Кримская солидарность» сообщил, что обыск у Аметова начался около полудня якобы в рамках доследственной проверки по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства) и 238 (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.

Отмечается, что во время обысков адвокат не присутствовал, понятых российские силовики привезли с собой.

В результате обыска были изъяты музейные экспонаты, в частности оружие времен Второй мировой войны, и некоторые документы.

Как известно, Ильвер Аметов имеет частный музей на территорию своего дома, — отметил Шейхмамбетов.

По результатам проверки Аметова не задержали.

После этого силовики вместе с сотрудниками службы контроля за оборотом алкоголя приехали в кафе Аметова в городе Судак.

Там они провели проверку, после которой изъяли несколько единиц товара для составления в дальнейшем протокола об административном правонарушении о якобы незаконном обороте алкоголя, отметил адвокат.

Этот протокол будет составлен в течение трех дней.

По словам Шейхмамбетова, адвокат успел прибыть уже в конце, когда обыски проводились в кафе.

Полиция Автономной республики Крым открыла уголовное производство в связи с незаконными обысками. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Крыму и Севастополе.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Сведения о незаконных обысках внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Напомним, Аметов почти 20 лет собирал предметы культуры, быта и истории крымских татар.