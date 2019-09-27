Під час обшуків, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n127401-obshuky-v-golovy-sudakskogo-medjlisu-staly-vidomi-podrobyci-video.html

Ракурс

Стали відомі подробиці сьогоднішніх обшуків, проведених окупантами в місті Судак у голови регіонального Меджлісу Ільвера Аметова.

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Адвокат Назім Шейхмамбетов в коментарі Фейсбук-спільноті «Кримська солідарність» повідомив, що обшук в Аметова розпочався близько полудня нібито в межах дослідчої перевірки за підозрою у скоєнні злочинів передбачених ст. 280 (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності), 282 (розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності) та 238 (виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки) Кримінального кодексу РФ.

Зазначається, що під час обшуків адвокат не був присутній, понятих російські силовики привезли із собою.

В результаті обшуку були вилучені музейні експонати, зокрема зброя часів Другої світової війни, та деякі документи.

Як відомо, Ільвера Аметов має приватний музей на територію свого будинку, — зазначив Шейхмамбетов.

За результатами перевірки Аметова не затримали.

Після цього силовики разом зі співробітниками служби контролю за обігом алкоголю приїхали в кафе Аметова в місті Судак.

Там вони провели перевірку, після якої вилучили кілька одиниць товару для складання в подальшому протоколу про адміністративне правопорушення щодо нібито незаконного обігу алкоголю, зазначив адвокат.

Цей протокол буде складений впродовж трьох днів.

За словами Шейхмамбетова, адвокат встиг прибути вже наприкінці, коли обшуки здійснювалися в кафе.

Поліція Автономної республіки Крим відкрила кримінальне провадження у зв’язку з незаконними обшуками. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Криму та Севастополі.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального Кодексу України. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Відомості щодо незаконних обшуків внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

Нагадаємо, Аметов майже 20 років збирав предмети культури, побуту та історії кримських татар.