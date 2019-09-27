Учені виявили кластер з 12 галактик, що існували близько 13 млрд років тому, фото: NASA

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Ракурс

За допомогою телескопів Subaru, Keck і Gemini міжнародна команда астрономів виявила кластер з 12 галактик, що існували близько 13 млрд років тому.

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Це найдавніший протокластер, який коли-небудь знайшли, повідомляє видання EurekAlert.

Одна з 12 цих галактик — це гігантський об'єкт, відомий як Хіміко, відкритий ще в 2009 році телескопом Subaru і названий на честь міфологічної королеви стародавньої Японії.

Це відкриття говорить про те, що великі структури, такі як протокластери, існували вже тоді, коли Всесвіту було лише близько 800 млн років, що становить 6% від його сучасного віку.

У нинішньому Всесвіті такі кластери можуть включати сотні галактик, але як кластери формуються, досі точно не відомо.

Протокластер — це щільна система з десятків галактик в ранньому Всесвіті, що переростає в кластер. Такі скупчення галактик нелегко знайти сьогоднішнім ученим.

Для подолання цієї проблеми ми використовували широке поле зору телескопа Subaru для картографування великої площі неба і пошуку протокластерів, — зазначають учені.

На карті Всесвіту, складеної телескопом Subaru, учені виявили кандидата в протокластери Z66OD, концентрація галактик у якому в 15 разів більше, ніж зазвичай в ту епоху.

Потім учені провели подальші спектроскопічні спостереження з використанням розташованого в Обсерваторії Кека (Гаваї, США) телескопа Gemini North, які підтвердили існування групи з 12 галактик, що існували 13,0 млрд. Років тому, зробивши Z66OD найбільш раннім з відомих на сьогодні протокластерів.

Однією з 12 галактик у цьому протокластері була величезна Хіміко.

Розумно знайти протокластер поруч з таким потужним об'єктом, як Хіміко. Однак ми здивовані, що Хіміко знаходилася не в центрі протокластера, а на краю за 500 млн світлових років від нього, — наголошують учені.

За іронією долі, міфічна королева Хіміко також жила далеко від свого народу.

Незрозуміло, чому Хіміко не перебуває у центрі кластера. Ці результати будуть мати ключове значення для розуміння взаємозв'язку між кластерами і масивними галактиками, — зазначають учені.

Нагадаємо, нещодавно в NASA перетворили зроблену космічним телескопом Hubble фотографію скупчення галактик на музику.