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Петро Порошенко, фото: Адміністрація президента

Холодницький: Порошенко приходив на допит до НАБУ

27 вер 2019, 20:58
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Петро Порошенко, п’ятий президент України, 23 вересня приходив на допит до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

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Про це очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький повідомив в ефірі радіостанції «НВ».

У понеділок в нас на допиті був колишній президент України. П’ятий", — заявив Холодницький, додавши, що з допиту екс-преизидента у його відомстві «не робили сенсації.

Щоправда, в межах якого провадження допитували Порошенка, Холодницький не уточнив, зазначивши, що це таємниця слідства.

Він прийшов на допит до НАБУ, його допитали. І пішла нормальна юридична розмова і робота, без піару, без публікацій і публічних повісток, — зазначив Холодницький.

Очільник САП наголосив, що намагається будувати роботу свого відомства та здійснювати нагляд за діяльністю НАБУ так, щоб «перш за все, була робота юридична, а не піарна».

Скажу відверто — це важко вдається, — зазначив Холодницький.

Нагадаємо, Порошенка неодноразово викликали на допит до Державного бюро розслідувань. На кілька допитів він не з’явився.


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