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Петро Порошенко, фото: Адміністрація президента
Холодницький: Порошенко приходив на допит до НАБУhttps://racurs.ua/ua/n127399-holodnyckyy-poroshenko-pryhodyv-na-dopyt-do-nabu.htmlРакурс
Петро Порошенко, п’ятий президент України, 23 вересня приходив на допит до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
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Про це очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький повідомив в ефірі радіостанції «НВ».
У понеділок в нас на допиті був колишній президент України. П’ятий", — заявив Холодницький, додавши, що з допиту екс-преизидента у його відомстві «не робили сенсації.
Щоправда, в межах якого провадження допитували Порошенка, Холодницький не уточнив, зазначивши, що це таємниця слідства.
Він прийшов на допит до НАБУ, його допитали. І пішла нормальна юридична розмова і робота, без піару, без публікацій і публічних повісток, — зазначив Холодницький.
Очільник САП наголосив, що намагається будувати роботу свого відомства та здійснювати нагляд за діяльністю НАБУ так, щоб «перш за все, була робота юридична, а не піарна».
Скажу відверто — це важко вдається, — зазначив Холодницький.
Нагадаємо, Порошенка неодноразово викликали на допит до Державного бюро розслідувань. На кілька допитів він не з’явився.
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