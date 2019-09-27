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У Німеччині відреагували на стенограму розмови Трампа та Зеленського, фото: fdecomite

Український скандал у США: у Берліні відреагували на «плівки Трампа»

27 вер 2019, 20:23
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Ставлення Берліна до Києва не зміниться. Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив речник канцлера Німеччини Ангели Меркель Штеффен Зайберт.

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Він зазначив, що в Меркель не коментуватимуть критичні висловлювання Володимира Зеленського та Дональда Трампа стосовно канцлера Німеччини, які пролунали під час їх телефонної розмови, стенограму котрої нещодавно оприлюднили, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ми не коментуємо розшифровки телефонних розмов, — зазначив Зайберт.

Чиновник також наголосив, що Німеччина зробила значний внесок у захист суверенітету та територіальної цілісності України та проведення в нашій державі реформ.

Крім того, за словами Зайберта, наразі між Німеччиною та Україною ведеться активний діалог з метою підготовки саміту в «нормандському форматі».

Він також зазначив, що в Нью-Йорку, де відбувалася сесія Генасамблеї ООН, Меркель зустрічалася з президентами України та США.

Представник МЗС ФРН Райнар Бреуль наголосив, що за даними Організації економічного співробітництва (ОЕСР), Німеччина є третім найбільшим партнером у плані надання допомоги Україні після США та Євросоюзу, у який ФРН також робить внески.

Також він зазначив, що Берлін брав і продовжуватиме брати активну участь у розв’язанні конфлікту, зокрема в «нормандському форматі».

Бреуль додав, що Берлін готовий надати необхідні цифри американській стороні, якщо їй бракує інформації.

Стенограму телефонної розмови Трампа із Зеленським, яка відбулася 25 липня, оприлюднили 25 вересня. У ній Зеленський та Трамп торкаються теми нібито недостатньої підтримки країнами Євросоюзу, зокрема Німеччиною та Францією, України.

Нагадаємо, у Демократичній партії США сьогодні заявили, що стенограма розмови Трампа та Зеленського є неповною і стосується лише п’яти хвилин розмови із загалом 30.


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