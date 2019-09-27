На Банковій знову протестують через напади на активістів, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n127397-nich-na-bankoviy-u-kyievi-mityngari-vymagaut-rozsliduvaty-napady-na-aktyvistiv-translyaciya.html

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У Києві біля будівлі Офісу президента на вулиці Банковій сьогодні в 19.30 розпочалася акція «Ніч на Банковій. Знову», учасники котрої вимагають у влади звернути увагу на проблеми з розслідуванням нападів на громадських активістів. Очікується, що акція триватиме до 1.00.

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На сторінці акції у соціальній мережі Фейcбук зазначається, що цей мітинг є повторенням аналогічної «Ночі на Банковій», котра відбулася торік під стінами адміністрації тодішнього президента України Петра Порошенка.

Тоді, зокрема, було зібрано так званий список Гандзюк — 55 найбільш жорстоких нападів і вбивств активістів, які трапилися з початку 2017 року.

За рік в Україні повністю змінилася влада. Але не змінився стан розкриття справ замовних нападів на громадських діячів. Усі замовники — на свободі, усі саботажники — не покарані, — наголошують учасники акції.

Ініціатори акції зазначають, що за рік не було досягнуто жодного прогресу у вирішенні цієї проблеми.

Побиття і саботаж тривають", — наголошують активісті й додають, що ніхто з представників нової влади досі не запропонував «дієвого плану вирішення системної проблеми терору громадських активістів.

Нагадаємо, учасники торішньоїакції «Ніч на Банковій» також збиралися біля помешкання міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, де скандували гасла, використовували піротехніку та залишили зроблені фарбою написи на паркані.