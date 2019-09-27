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На Банковой снова протестуют из-за нападений на активистов, фото: социальные сети

«Ночь на Банковой»: в Киеве митингующие требуют расследовать нападения на активистов (ТРАНСЛЯЦИЯ)

27 сен 2019, 19:30
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В Киеве возле здания Офиса президента на улице Банковой сегодня в 19.30 началась акция «Ночь на Банковой. Снова», участники которой требуют от властей обратить внимание на проблемы с расследованием нападений на общественных активистов. Ожидается, что акция продлится до 1.00.

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На странице акции в социальной сети Фейсбук отмечается, что этот митинг является повторением аналогичной «Ночи на Банковой», которая состоялась в прошлом году под стенами администрации тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

Тогда, в частности, был собран так называемый список Гандзюк — 55 самых жестоких нападений и убийств активистов, которые произошли с начала 2017 года.

За год в Украине полностью сменилась власть. Но не изменилось состояние раскрытия дел заказных нападений на общественных деятелей. Все заказчики — на свободе, все саботажники — не наказаны, — отмечают участники акции.

Инициаторы акции отмечают, что за год не было достигнуто никакого прогресса в решении этой проблемы.

Избиение и саботаж продолжаются", — отмечают активисты и добавляют, что никто из представителей новой власти до сих пор не предложил «действенного плана решения системной проблемы террора общественных активистов.

Напомним, участники прошлогодней акции «Ночь на Банковой» также собирались возле дома министра внутренних дел Арсена Авакова, где скандировали лозунги, использовали пиротехнику и оставили сделанные краской надписи на заборе.

Источник: Ракурс


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