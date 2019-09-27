Украинский скандал в США: в Берлине отреагировали на «пленки Трампа»

В Германии отреагировали на стенограмму разговора Трампа и Зеленского, фото: fdecomite

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Ракурс

Отношение Берлина к Киеву не изменится. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил спикер канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт.

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Он отметил, что у Меркель не будут комментировать критические высказывания Владимира Зеленского и Дональда Трампа относительно канцлера Германии, прозвучавшие во время их телефонного разговора, стенограмму которой недавно обнародовали, сообщает агентство «Укринформ».

Мы не комментируем расшифровки телефонных разговоров, — отметил Зайберт.

Чиновник также отметил, что Германия сделала значительный вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины и проведениев нашем государстве реформ.

Кроме того, по словам Зайберта, в настоящее время между Германией и Украиной ведется активный диалог с целью подготовки саммита в «нормандском формате».

Он также отметил, что в Нью-Йорке, где проходила сессия Генассамблеи ООН, Меркель встречалась с президентами Украины и США.

Представитель МИД ФРГ Райнар Бреуль подчеркнул, что по данным Организации экономического сотрудничества (ОЭСР), Германия является третьим крупнейшим партнером в плане оказания помощи Украине после США и Евросоюза, в который ФРГ также делает взносы.

Также он отметил, что Берлин брал и продолжать брать активное участие в разрешении конфликта, в частности в «нормандском формате».

Бреуль добавил, что Берлин готов предоставить необходимые цифры американской стороне, если ей не хватает информации.

Стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским, которая состоялась 25 июля, обнародовали 25 сентября. В ней Зеленский и Трамп касаются темы якобы недостаточной поддержки странами Евросоюза, в частности Германией и Францией, Украины.

Напомним, в Демократической партии США сегодня заявили, что стенограмма разговора Трампа и Зеленского является неполной и касается только пяти минут разговора из в целом 30.