Владимир Зеленский и Дональд Трамп, фото: Офис президента

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Ракурс

Стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, обнародованная 25 сентября, является неполной.

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Ее текст соответствует лишь п’яти минутам разговора из в целом 30. Об этом заявила конгрессмен Марси Каптур на брифинге Украинского кокуса (объединения конгрессменов, которое де-факто является неформальным украинским лобби в нижней палате американского парламента) Конгресса США, сообщает издание «Ліга.Новости».

Мы хотим полную стенограмму, — отметила Каптур.

Всего в этом брифинге участвовали восемь конгрессменов, которые осудили действия Трампа и выразили поддержку Украине.

Так, конгрессмен Уильям Киттинг отметил, что поддержка Украины со стороны Конгресса сохраняется, поскольку она «не может быть обусловлена чем-то вроде просьб президента об услуге — услуге сфабриковать политическую грязь, и она не зависит от того, кто предпочитает останавливаться в Трамп-тауэр, приехав в США».

Председатель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Нита Лоуи отметила, что, по ее мнению, новая украинская власть заслуживает поддержки со стороны конгрессменов «перед лицом российской агрессии», поскольку Трамп пытался использовать ее «в личных интересах».

Напомним, Зеленский недавно заявил, что не давал разрешения на публикацию этой стенограммы и считал, что будет опубликована только американская ее часть.