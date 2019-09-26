Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n127306-zelenskiy-schital-chto-budet-opublikovana-tolko-amerikanskaya-chast-stenogrammy-ego-razgovora.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский не давал разрешения на публикацию стенограммы телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

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Об этом он заявил журналистам после брифинга с Трампом, сообщают УНН.

Зеленский отметил, что Трамп не советовался с ним перед опубликованием стенограммы соответствующей телефонного разговора. В то же время Зеленский отметил, что он «не против» публикации этого документа. Однако, по его словам, он считал, что команда Трампа опубликует только американскую часть стенограммы этого разговора.

Лично я считаю, что иногда подобные звонки между президентами независимых стран не должны публиковаться. Потому что иногда есть геополитика, есть какие-то планы и т. д., — заявил Зеленский. — Я просто подумал, что они опубликуют свою часть.

Вчера была опубликована стенограмма телефонного разговора, который состоялся между Зеленским и Трампом 25 июля. Трамп во время пресс-конференции на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что готов опубликовать также стенограмму своего первого телефонного разговора с Зеленским, сообщает агентство «РБК-Украина».

По словам Трампа, оба его разговора с Зеленским были идеальными.

Это шутка? Импичмент за то, что я провел прекрасный телефонный разговор? — прокомментировал Трамп ситуацию, сложившуюся из-за резонансного скандала вокруг его разговоров с Зеленским.

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Действующего президента США подозревают в оказании давления на власти Украины с целью открытия расследование против семьи одного из его главных конкурентов на выборах 2020 года — Джо Байдена.